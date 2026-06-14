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El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura (MEFI), por instrucción del gobernador Claudio Vidal, acordó con el Banco Santa Cruz S.A. la no aplicación de descuentos automáticos sobre la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocida como aguinaldo.

La decisión se enmarca en las acciones impulsadas por el Programa de Desendeudamiento Provincial y tiene como objetivo brindar alivio financiero a los trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz, permitiendo que el aguinaldo sea percibido en su totalidad, sin afectaciones por débitos vinculados a préstamos o compromisos financieros con la entidad.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que esta medida forma parte de una estrategia integral orientada a acompañar a las familias santacruceñas, fortaleciendo su capacidad de planificación y garantizando mayor previsibilidad en un contexto económico que exige respuestas concretas para proteger los ingresos.

Una medida concreta para fortalecer el salario

El acuerdo alcanzado con el Banco Santa Cruz representa una herramienta de alivio y previsibilidad para los trabajadores estatales, que podrán disponer íntegramente de un ingreso clave para la economía familiar, especialmente en una época del año donde suelen incrementarse los gastos vinculados al invierno, la educación y el consumo.

Desde el Gobierno Provincial señalaron que la iniciativa busca reafirmar el compromiso con la defensa del salario y avanzar en políticas destinadas a mejorar la organización financiera de las familias santacruceñas.

“Nuestro objetivo es que los trabajadores puedan disponer plenamente de su aguinaldo y contar con mayores herramientas para organizar su economía familiar”, señalaron desde el Ministerio de Economía.