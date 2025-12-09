Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una reducción en las retenciones para el sector agropecuario que abarca a la soja, el maíz, el trigo, el girasol, la cebada, el sorgo y sus derivados. La medida, que representa una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales, fue comunicada a través de su cuenta oficial de X.

Según explicó el funcionario, “damos hoy un nuevo paso en el alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”. Caputo también remarcó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei” y que el Gobierno seguirá avanzando en esa dirección “en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.

Reducción de retenciones: cómo quedan las alícuotas

La baja no se aplicará de manera inmediata: entrará en vigencia cuando la medida sea publicada en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes oficiales.

Los derechos de exportación quedarán establecidos de la siguiente manera:

Soja: baja de 26% a 24%.

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%.

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%.

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%.

Girasol: de 5,5% a 4,5%.

“Más competitividad para la agroindustria”

En su mensaje, Caputo aseguró que esta reducción apunta a mejorar la competitividad de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina: “la agroindustria, responsable de cerca del 60% de las exportaciones del país”.

El ministro sostuvo que la decisión reafirma la convicción del Gobierno de que “el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo y desarrollo en todas las regiones”. En ese sentido, expresó que el rumbo es “claro: menos impuestos, más producción y más oportunidades para todos los argentinos”.