El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz , a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), realizó en la localidad de El Chaltén el acto de apertura de ofertas correspondiente a la Licitación Pública N° 26 / IDUV / 2026 , destinada a la construcción del nexo y la puesta en valor del Colegio Secundario N° 28 , una obra largamente esperada por la comunidad educativa.

El acto fue encabezado por el presidente del IDUV, Marcelo De La Torre, junto al vocal por el Poder Ejecutivo, Pablo Álvarez, y contó con la presencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el coordinador general de Administración y Proyectos del Fondo UNIRSE, Jorge Caminiti; y el intendente de El Chaltén, Néstor Tico, además de autoridades técnicas y representantes de las empresas oferentes. También estuvieron presentes la rectora de la institución, padres y madres integrantes de la cooperadora escolar, acompañando este paso clave para la concreción de la obra.

La visita de Vidal y Rasgido en 2025.

Durante la jornada se presentaron tres ofertas por parte de las firmas CIAPECO S.A., EDECO S.A. y Consultora Better S.R.L., cuyas propuestas económicas y documentación técnica serán ahora analizadas por las áreas correspondientes del IDUV, conforme a lo establecido en los pliegos licitatorios.

La obra del SUM del establecimiento educativo se encuentra paralizada desde el año 2017, período en el que solo se avanzó con la ejecución de la estructura. Desde entonces, la comunidad educativa de El Chaltén convivió con una obra inconclusa, en una localidad que contaba con un solo gimnasio, lo que vuelve a esta infraestructura especialmente importante no solo para la escuela, sino para toda la comunidad.

De la Torre firma la licitación.

A lo largo de los últimos años se registraron distintos intentos de reactivación que no tuvieron continuidad ni resultados concretos. Uno de ellos se produjo en junio de 2023, a pocos meses de las elecciones provinciales, cuando el gobierno anterior lanzó un proceso licitatorio que finalmente quedó sin avances reales.

En 2025, el Gobernador Claudio Vidal visitó el Colegio Secundario N° 28 y mantuvo un encuentro con docentes, familias y autoridades educativas, oportunidad en la que el Gobierno Provincial asumió el compromiso de destrabar y finalizar una obra histórica, entendiendo que la educación y la infraestructura escolar son prioridades para el desarrollo de las localidades del interior provincial.

La licitación no solo contempla la finalización del SUM ( salón de usos múltiples) sino también la ejecución de las dependencias complementarias del espacio, la construcción de un nexo que vincula el edificio existente con el nuevo sector, el mantenimiento correctivo del techo y la renovación de la cobertura exterior de todo el establecimiento educativo, garantizando mejores condiciones edilicias, funcionales y de seguridad.