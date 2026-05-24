Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó el Decreto N° 525/2026 que autoriza el llamado a licitación pública para avanzar con la reconstrucción del sitio Nº4 y la zona de transición de la terminal marítima de Puerto Deseado, una “obra estratégica para recuperar la capacidad operativa de una de las terminales portuarias más importantes de la provincia”, se informó.

Contempla una inversión oficial superior a los $12.821 millones y será financiada a través del UniRSE. El proyecto apunta a “reparar sectores que actualmente se encuentran inhabilitados debido al avanzado deterioro estructural, situación que afecta tanto la actividad portuaria como las condiciones de seguridad del personal”.

Recuperar la operatividad

La Oficina de Administración del Puerto Deseado advirtió sobre la “necesidad urgente de intervenir en el muelle debido al estado crítico del Sitio 4 y la zona de transición”. El deterioro existente redujo significativamente el espacio disponible para las operaciones y representa un riesgo para quienes trabajan diariamente en el puerto.

En ese marco, el Ejecutivo Provincial avanzó con la aprobación de la documentación técnica y los pliegos correspondientes para iniciar el proceso licitatorio de la obra denominada “Reconstrucción del Sitio Nº4 y Zona de Transición Puerto de Puerto Deseado”.

El proyecto tendrá un plazo estimado de ejecución de 14 meses y contempla trabajos de reconstrucción estructural, adecuación operativa y mejoras integrales para garantizar el funcionamiento del muelle.

La operatividad en Puerto Deseado mejorará con esa obra pública. FOTO: GOBIERNO

Desarrollo económico

Tras conocerse la firma del decreto, el diputado por Puerto Deseado, Santiago Aberastain, valoró la decisión del gobernador Claudio Vidal y remarcó la importancia de la obra para el desarrollo económico y productivo de la localidad.

Sostuvo que la reconstrucción del muelle representa “una respuesta concreta a un reclamo histórico de Puerto Deseado” y destacó que la recuperación de la infraestructura portuaria permitirá fortalecer la actividad pesquera, comercial y laboral de la ciudad.

Asimismo, subrayó que la inversión demuestra el compromiso del Gobierno Provincial con el crecimiento del interior santacruceño y con la recuperación de obras fundamentales para la producción y el empleo.

Con esta intervención, el Gobierno “busca fortalecer la logística portuaria, mejorar las condiciones de trabajo y acompañar el crecimiento de sectores productivos vinculados a la pesca, el comercio y la exportación, consolidando al puerto como un punto clave para el desarrollo de la región norte de Santa Cruz”.