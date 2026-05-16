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El Gobierno de Santa Cruz inaugurará el Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, una iniciativa impulsada por la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU que funcionará bajo un esquema similar al del Mercado Central de Buenos Aires. El espacio tendrá como objetivo abastecer a comerciantes y vecinos con frutas y verduras provenientes de distintas regiones del país.

Este domingo se espera la llegada de los primeros camiones con mercadería en el Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3 y Circunvalación.

Cómo funcionará el Mercado Concentrador Patagónico

El nuevo mercado comenzará con una modalidad orientada principalmente a la venta mayorista para comerciantes y verdulerías de Río Gallegos. Según pudo saber La Opinión Austral, durante la mañana del domingo llegarán camiones de productores y distribuidores de Buenos Aires, Mendoza y Chubut para conformar el circuito de abastecimiento.

El esquema apunta a que los comerciantes accedan a mercadería con precios más bajos y trasladen esos valores a los consumidores finales.

“La misión principal del Mercado Concentrador Patagónico es que nuestros verduleros y comerciantes tengan acceso a mercadería de calidad y baratas para así poder trasladar estos precios a nuestros vecinos de Río Gallegos”, explicó el presidnete de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori a La Opinión Austral.

Además de la venta mayorista, el proyecto contempla habilitar una jornada semanal de venta directa al público. La propuesta que evalúa el Gobierno provincial es que los vecinos puedan comprar directamente en el predio los días sábados.

Productos de distintas provincias

La logística inicial incluirá el arribo de productores y proveedores directos de frutas y verduras provenientes de distintas zonas productivas del país. Entre las provincias mencionadas se encuentran Buenos Aires, Mendoza y Chubut.

La intención oficial es consolidar un sistema de distribución regional que reduzca costos de traslado y permita ampliar el abastecimiento en distintas localidades santacruceñas.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el proyecto comenzará en Río Gallegos, aunque la planificación contempla extender el esquema hacia otras ciudades ubicadas sobre la Ruta Nacional Nº 3. “Esto va a ser inicialmente en Río Gallegos, pero después la idea es que toda la Ruta 3 tenga acceso directo y que la logística sea más barata”, señalaron desde la organización.

El modelo

El funcionamiento del Mercado Concentrador Patagónico tomará como referencia el modelo del Mercado Central de Buenos Aires, uno de los principales centros de distribución de alimentos frescos del país.

Mercado Central de Buenos Aires, el modelo.

El objetivo será concentrar el ingreso de mercadería en un único punto de distribución para facilitar las compras mayoristas de comerciantes y reducir intermediaciones.

El mercado que no fue

En 2022 el Municipio de Río Gallegos impulsó un proyecto similar durante la gestión del intendente Pablo Grasso. En ese momento, el Ejecutivo municipal anunció la creación de un mercado concentrador de alimentos en conjunto al Mercado Central de Buenos Aires.

El entonces secretario de Gobierno municipal, Silvio Escobar, explicó que la propuesta contemplaba inicialmente un “mercado itinerante” para recibir camiones con productos destinados tanto a la venta mayorista como minorista. Además, funcionarios municipales viajaron a Buenos Aires para recorrer las instalaciones del Mercado Central y avanzar en convenios con las autoridades nacionales.

Sin embargo, el proyecto finalmente no se concretó. Con el paso de los meses, la iniciativa quedó solamente en anuncios y gestiones preliminares, sin avances posteriores ni precisiones oficiales sobre los motivos por los cuales no avanzó.