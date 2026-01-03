El Gobierno de Santa Cruz confirmó la fecha de cobro para empleados públicos El Gobierno confirmó este sábado el cronograma de pago de haberes para los empleados públicos provinciales. Según indicaron, la medida se enmarca en el cumplimiento del calendario legal vigente y en una reorganización financiera frente a la disminución de los recursos.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, confirmó el cronograma de pago de haberes para los trabajadores del sector público provincial.

Según se informó oficialmente, el jueves 8 de enero se abonarán los sueldos correspondientes a los agentes activos de la administración pública, mientras que el 15 de enero se acreditarán los salarios del personal jerárquico.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que este esquema de pagos fue diseñado para garantizar la acreditación de los haberes el cuarto día hábil de cada mes, en cumplimiento con el marco legal vigente, que establece como plazo máximo el quinto día hábil. De este modo, se busca brindar previsibilidad y certezas a los trabajadores respecto a la disponibilidad de sus ingresos.

Asimismo, señalaron que la organización del calendario salarial responde a la necesidad de reordenar el esquema financiero del Estado provincial, en un contexto marcado por la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación nacional y la caída de las recaudaciones. En este escenario, la medida apunta a asegurar un cumplimiento responsable de las obligaciones del Estado, priorizando la transparencia y el orden en la administración de los fondos públicos.