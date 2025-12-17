Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz confirmó oficialmente el cronograma de pago del aguinaldo de diciembre 2025, correspondiente a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), cumpliendo con los plazos establecidos por la ley vigente y brindando previsibilidad a miles de trabajadores estatales de la provincia.

Desde el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura informaron que el pago se realizará de manera escalonada, comenzando por el sector pasivo y continuando luego con el sector activo, tal como se viene implementando en los últimos períodos.

Fechas de pago del aguinaldo en Santa Cruz

De acuerdo al anuncio oficial, el cronograma del SAC diciembre 2025 quedó establecido de la siguiente manera:

Sector pasivo (jubilados y pensionados): jueves 18 de diciembre

jueves Sector activo (empleados públicos): viernes 19 de diciembre

Estas fechas se encuentran dentro de los plazos legales, lo que garantiza el cumplimiento del calendario salarial y la organización financiera de los hogares santacruceños de cara a las fiestas de fin de año.