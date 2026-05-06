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El Gobierno de Santa Cruz impulsó un esquema de acceso a la vivienda destinado a trabajadores del sistema educativo. La medida responde a una decisión política del gobernador Claudio Vidal, quien instruyó al Consejo Provincial de Educación (CPE) y al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) a coordinar acciones para concretar el sorteo de 40 unidades habitacionales.

La presidenta del CPE, Iris Rasgido, y el titular del IDUV, Marcelo De La Torre, encabezaron un encuentro en el que establecieron una agenda de trabajo conjunta. Durante la reunión, ambos organismos fijaron lineamientos para organizar el proceso administrativo y garantizar la participación de docentes y auxiliares.

El sorteo de 40 viviendas representa una de las acciones destinadas al sector educativo en el marco de políticas públicas vinculadas al acceso a soluciones habitacionales. El Gobierno provincial avanzará en la difusión de los requisitos y del cronograma para garantizar la inscripción de los interesados.

Requisitos y conformación de legajos

El CPE y el IDUV definieron los requisitos que deberán cumplir los aspirantes para acceder al sorteo. Los trabajadores del sistema educativo deberán presentar documentación específica para conformar sus legajos, condición necesaria para participar del proceso.

El programa se desarrollará en la ciudad de Río Gallegos y alcanzará a docentes y auxiliares que cumplan con las condiciones establecidas. Las autoridades indicaron que el procedimiento buscará asegurar igualdad de oportunidades mediante criterios claros y accesibles.

Punto de atención para trámites en el CPE

Como parte del operativo, el IDUV instalará un punto de atención en la sede central del Consejo Provincial de Educación. Este espacio funcionará desde la próxima semana y permitirá a los trabajadores realizar consultas, presentar documentación y avanzar con los trámites vinculados al programa habitacional.

La medida apunta a centralizar la gestión y evitar traslados a otras dependencias. De esta manera, el Gobierno provincial busca agilizar los tiempos administrativos y facilitar el acceso a la información.

Articulación entre organismos y proceso administrativo

El trabajo conjunto entre el CPE y el IDUV forma parte de una estrategia que prioriza la coordinación institucional. Ambos organismos avanzan en la implementación de mecanismos que ordenen el proceso y permitan su ejecución en plazos definidos.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el esquema se basará en reglas establecidas, acompañamiento a los aspirantes y una administración organizada de los recursos disponibles.