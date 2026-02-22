Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz informó que “se acordó reprogramar los actos públicos de ofrecimiento de cargos y horas cátedra que estaban previstos para los días lunes 23 y martes 24″. Así se dio a conocer anoche a través del Consejo Provincial de Educación, en el marco de las negociaciones que se vienen desarrollando con los gremios docentes.

“Esta acción surge en respuesta a un pedido específico de los sindicatos”, se indicó además de precisar que “dichos actos se llevarán adelante los días miércoles 25 y jueves 26 del corriente mes, con el objetivo de contar con el tiempo necesario para avanzar en una negociación colectiva responsable, que permita arribar a acuerdos sostenibles para el sector educativo, centrados en nuestro objetivo principal que son los estudiantes en las aulas”.

En este marco, se determinó trasladar el inicio del ciclo lectivo al día viernes 27 de febrero.

“Esta decisión responde a la firme voluntad del Gobierno Provincial de continuar fortaleciendo el diálogo como herramienta fundamental, resguardar la paz social y construir consensos que brinden previsibilidad al sistema educativo”, recalcaron.