Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Como lo plantea el Gobernador, el diálogo con los gremios es permanente”, indicó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, al referirse a la paritaria realizada este jueves con la Asociación Docentes Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica (AMET).

“Nosotros hemos convocado una paritaria laboral y los gremios han planteado además temas salariales”, indicó y dejó en claro que “acá hay una mirada de la buena fe de realmente construir un diálogo y un trabajo articulado y en conjunto que permita avanzar con infinidad de temas”.

El ministro de Trabajo remarcó que “desde el Poder Ejecutivo y nosotros desde Trabajo, colaborando con los gremios y con el Consejo de Educación, hemos dado algunas respuestas a sus requerimientos”, haciendo mención a la discusión salarial, recomposición y apertura de la paritaria salarial. En este sentido, recordó que la propuesta del Poder Ejecutivo fue abrir la paritaria salarial en la primera quincena del mes de diciembre, con un pacto de extenderla hasta el mes de enero, inclusive.

Días de paro: “Desde el Poder Ejecutivo y el Consejo Ejecutivo, se contestó se van a devolver”, dijo Verbes. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Según lo explicó Verbes, uno de los reclamos de AMET y ADOSAC “tuvo que ver con la devolución de los descuentos por día de paro, que desde el Poder Ejecutivo y el Consejo Ejecutivo, se contestó se van a devolver”, que por cuestiones de liquidación se daría cerca del 10 del próximo mes.

“Los gremios también planteaban mejorar las subcomisiones laborales, que es donde ellos plantean que no han tenido avances o que han tenido avances muy escuetos. Al respecto, advirtió que “el Consejo de Educación amplió a cuatro encuentros por mes para ordenar la situación y avanzar en lo laboral para proponer, analizar y buscar mejoras”.

El funcionario provincial explicó que se plantearon que en dos de los cuatro encuentros mensuales, van a tratar la comisión de concursos relacionada con la titularización. “Ese también fue un compromiso del Consejo Provincial de Educación, principalmente, esta es una cuestión de AMET que está de conciliación obligatoria vigente hasta el día 6 de octubre”.

En tanto, Verbes señaló que para el próximo martes 30 de septiembre está pactada la próxima reunión de paritaria con los gremios docentes, ya que deben consultar en asamblea si aceptan la propuesta del Ejecutivo Provincial.

Cabe destacar que la ADOSAC ya informó que el fin de semana realiza el nuevo Congreso Provincial para determinar cómo siguen la semana próxima.