Durante un acto realizado este mediodía en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, la gobernadora Alicia Kirchner entregó siete ambulancias destinadas a las localidades de Caleta Olivia, Las Heras, Perito Moreno, Pico Truncado, Puerto Deseado y para el centro de salud Nº9 del barrio San Benito, de Río Gallegos. Según detallaron desde el Ejecutivo, se trató de una inversión de $233.821.462.

“Esta es una nueva entrega de elementos para el fortalecimiento de nuestro sistema de salud“, afirmó el titular de la cartera sanitaria de la provincia, Claudio García, y detalló que “se ha renovado más del 80% de la planta automotriz”.

En ese sentido, señaló que se trata de 97 ambulancias a lo largo de la gestión, “cerca de la renovación total de la flota”, que son de alta complejidad y cuentan con tecnología de primer nivel. “Además de mejorar y atender el cuidado de la salud de nuestros santacruceños, también nos ocupamos de que el recursos humano tenga los elementos adecuados para dar respuesta a los santacruceños”, aseveró el ministro.

Por su parte, Alicia Kirchner sostuvo que “a muchos no les gusta hablar de esfuerzo, pero los logros no se hacen si no hay compromiso y convicciones y eso te lleva a hacer el esfuerzo. Algo que también ese hace con alegría, porque cuando estamos convencidos de los que hacemos se conforma un espíritu de equipo, que si no se hace en equipo, no vamos a ningún lado”, destacó.

Luego de la entrega de las siete ambulancias, que completan un total de 97 unidades durante su gestión, la mandataria provincial recordó que “todos hablan del Estado presente, pero debe estar presente junto con la comunidad. tenemos que estar siempre juntos y trabajando juntos. Los individualismos no llevan a nada”, ponderó.