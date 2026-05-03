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El gobierno provincial Invertirá 190 millones de pesos para llevar agua al barrio 22 de Septiembre. En un paso decisivo para mejorar la calidad de vida en las zonas periféricas de Río Gallegos, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, encabezó el inicio de esta obra de extensión de red hídrica financiada íntegramente con recursos propios.

El proyecto contempla, en su fase inicial, el tendido de más de 2.000 metros de cañería, que permitirán conectar al suministro de agua potable a unas 200 familias del sector. Esta inversión del Estado santacruceño forma parte de un plan estratégico que busca garantizar servicios básicos, mediante la optimización de la recaudación y el fortalecimiento de la infraestructura de captación.

Soluciones estructurales

La obra proyecta una segunda etapa hacia fin de año que sumará otros 3.000 metros de red, completando un esquema de más de 5.000 metros lineales de infraestructura. Cortijo subrayó que la viabilidad de estas extensiones es posible gracias a las recientes reparaciones efectuadas en la planta potabilizadora, y la puesta en valor de pozos que se encontraban en desuso, lo que permite inyectar mayor caudal a la red sin afectar a otros sectores de la capital.

Matías Cortijo: “Esta es una obra que estamos haciendo con fondos propios”.

“Esta es una obra que estamos haciendo con fondos propios. Tratamos de que todas estas extensiones de redes se vayan haciendo con la plata que cobramos en las facturas”, detalló el funcionario. Por su parte, la delegada del barrio, Fátima Soto, destacó el valor social de la iniciativa ante las dificultades climáticas: “Los vecinos sufrimos el tema del agua; en invierno padecemos las heladas y se nos dificulta porque dependemos de que el SUM nos provea sólo martes y jueves”.

El relevamiento territorial realizado por los referentes vecinales arrojó una situación crítica en hogares con pacientes oncológicos, niños y personas con diabetes que, ante la falta de servicios básicos, deben recurrir a métodos de calefacción precarios. “El mensaje del gobernador Claudio Vidal fue claro: todo lo que se empieza se termina. Esta obra es de suma importancia para que el frío no nos ataque“, enfatizó Soto, agradeciendo además la gestión del jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y la labor operativa de los trabajadores de SPSE.

El proyecto contempla, en su fase inicial, el tendido de más de 2.000 metros de cañería.

En sintonía, Irene, vecina pionera del 22 de Septiembre, relató la crudeza del día a día en el sector: “Es bastante crítico el frío y el hecho de no tener agua. A veces los vecinos no tienen para comprar la garrafa, y no encuentran changas; que el gobernador haya dado la oportunidad de tener agua propia es fundamental”. Las familias del barrio manifestaron su esperanza de que este avance sea el preludio de la futura red de gas, mientras continúan trabajando articuladamente con la Asociación Civil Justicia Social“.

Saneamiento financiero

En relación al estado administrativo de SPSE, el titular de la empresa brindó precisiones sobre el proceso de auditoría y análisis de costos para revertir el déficit operativo. Si bien descartó de plano una privatización inmediata debido a la situación financiera actual, hizo hincapié en la necesidad de una reestructuración profunda, que permita a la prestataria dejar de depender de la asistencia económica mensual del Tesoro Provincial.

Vecinas del 22 de Septiembre, Fátima e Irene, celebraron la obra.

“La empresa es deficitaria” y señaló: “Hoy privatizarla es difícil porque nadie te va a agarrar algo tan deficitario; sí hicimos todo un proceso a ver qué se puede hacer y cómo podemos mejorar las finanzas de la empresa ¿Cómo podemos dejar de estar pidiéndole doce, trece mil millones de pesos al Estado todos los meses, porque tenemos un déficit muy grande; ya no podemos subir mucho más las tarifas, entonces lo que necesitamos es una restructuración para no estar consumiendo los recursos de los vecinos“.

“Estamos haciendo un estudio financiero económico mucho más detallado de la empresa para saber qué nos cuesta cada actividad“, explicó Cortijo. El funcionario manifestó su sorpresa ante la falta de una estructura de costos profesional en gestiones anteriores: “Es como empezar de cero; lo que no se había hecho antes es mirar el funcionamiento y las finanzas para ver dónde se puede optimizar”, concluyó.