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La negociación salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y los gremios docentes volvió a cerrarse este lunes sin avances en materia de recomposición salarial. Durante una nueva audiencia de la mesa de negociación colectiva del sector Educación, realizada en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Poder Ejecutivo ratificó la propuesta presentada en encuentros anteriores y no accedió al pedido de mejora formulado por los sindicatos.

El gremio docente de Santa Cruz, ADOSAC, inició este lunes una nueva semana con paro de actividades. Foto: José Silva (La Opinión Austral).

De la reunión participaron representantes del Poder Ejecutivo Provincial, del Consejo Provincial de Educación (CPE) y de las organizaciones sindicales ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) y AMET (Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica), quienes expusieron nuevamente sus posiciones respecto de la evolución de la negociación salarial. Cabe destacar que en la anterior audiencia paritaria, AMET informó que incorporó la propuesta del Ejecutivo.

Máximo esfuerzo

Según quedó plasmado durante el encuentro, el Ejecutivo sostuvo que la oferta integral presentada previamente constituye “el máximo esfuerzo que puede realizar este Poder Ejecutivo“, en función de las posibilidades presupuestarias de la provincia. En ese marco, y ante el reclamo de una mejora por parte de los gremios, solicitó un cuarto intermedio para continuar analizando la situación y dar continuidad a las mesas de negociación.

El acta paritaria de este lunes.

Desde ADOSAC remarcaron que el sindicato no rechazó la propuesta oficial, sino que mantiene el planteo de que debe ser mejorada. El gremio docente sostuvo que el objetivo es alcanzar una recomposición que permita preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al avance de la inflación y avanzar hacia salarios que superen la línea de pobreza.

Verbes y Aravena analizan el avance de las paritarias con el sector de Salud y los docentes. Este martes le toca el turno a los policías. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Asimismo, la organización sindical cuestionó las demoras que, a su entender, viene registrando el proceso paritario y responsabilizó al Ejecutivo por las dilaciones en la negociación. En ese sentido, reclamó la incorporación de cláusulas de resguardo que garanticen la actualización de los salarios y solicitó que los intervalos entre las convocatorias sean más breves para evitar nuevas postergaciones.

Nueva convocatoria

Finalmente, la autoridad laboral dio por concluida la audiencia y fijó una nueva convocatoria para continuar las negociaciones el próximo martes 7 de julio, a las 9:00, en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Desde ADOSAC manifestaron su expectativa de que, para ese nuevo encuentro, el Gobierno provincial concurra con precisiones y una propuesta que contemple los mecanismos de resguardo salarial solicitados por los trabajadores de la educación, con el objetivo de acercar posiciones y destrabar una negociación que continúa sin definiciones.