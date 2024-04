Dando continuidad a los encuentros entre el Ejecutivo y representantes gremiales, este miércoles, el Gobierno de Santa Cruz ofreció a los empleados estatales de la Administración Central un 8% en mayo y 8% en junio, no remunerativo. La propuesta se suma, en tanto, al 12% que estableció el gobernador Claudio Vidal por decreto.

Al respecto, el secretario de Convenios Colectivos de ATE, José Navarro, dialogó con Radio LU12 AM680 sobre la propuesta del Ejecutivo. En principio, Navarro recordó que el 12% otorgado por el primer mandatario santacruceño es “algo que nosotros igual expresamos el rechazo, porque entendemos que para eso existe el ámbito paritario“.

No obstante, agregó, “ese porcentaje ya está incorporado en la propuesta salarial, el Gobierno agrega un 8% para el mes de mayo y un 8% para el mes de junio, el único condicionante acá, que en principio nosotros ya observamos, es que es no remunerativo“. Esto, remarcó, “no impactaría en los compañeros jubilados, así que en principio yo creería que rechazaríamos esa propuesta porque no podemos volver a aceptar sumas que sean no remunerativas”.

“Si bien existe la promesa por parte del Poder Ejecutivo de pasarlo a remunerativo en los próximos meses, pero nosotros de todas maneras lo vamos a llevar a la Asamblea porque es lo que hay que hacer, para analizarlo, pero en principio entendemos eso como un gran obstáculo para aceptar esa propuesta”, agregó Navarro.

Luego hizo referencia a la paritaria previa, la cual fue rechazada por ATE, y aceptada por APAP y UPCN: “Lo que estamos diciendo es que en definitiva ATE tenía razón cuando expresamos el rechazo y el enojo en esa primera paritaria del año, que se cerró en forma unilateral a nuestro entender, entendíamos que era insuficiente porque era un 20% en dos cuotas“.

“Otros sectores cerraron paritarias en cifras mayores, y los que más necesitan, que son la Administración Pública Central, habían cerrado en un 20″, mencionó Navarro. Luego, dijo que “eso en cierto modo se compensó con el 12% por decreto, pero seguimos diciendo que es insuficiente y que teniendo en cuenta la inflación existente y la devaluación que ha habido de diciembre a esta parte, que ronda un 80%, aún estamos fácilmente unos 40 puntos por debajo de la inflación, como para empezar a equiparar salarios”.

En este escenario, el representante de ATE expresó que “entendemos que todavía falta mucho por recorrer”. Asimismo, aseguró que la propuesta será llevada a las asambleas pertinentes que tendrán lugar entre este jueves y viernes próximo.

“Hay que llevarlo a la asamblea, hay que analizarlo porque también es cierto que la crisis que tenemos es tremenda y que las compañeras y los compañeros necesitan un aumento en el bolsillo, que seguramente es insuficiente”, puntualizó. El próximo lunes 22 de abril, a las 9 horas, volverán a reunirse.