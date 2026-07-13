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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, analizó la actualidad política y financiera de la provincia en diálogo con LU12 AM680. Entre los temas tratados, abordó el incremento salarial dispuesto para la Policía y el Servicio Penitenciario a través de la Resolución 342/2026.

La medida eleva el sueldo inicial de un agente a $1.746.634 a partir de los haberes de julio. El anuncio se da en un contexto donde el Gobierno provincial solicitó el cese de las medidas de fuerza al personal, estimando que el 97% de los integrantes de las fuerzas se encuentra adhiriendo al paro.

Evaluó el costo presupuestario que asumirá el Ejecutivo para sostener el nuevo esquema. “Por mes significa miles de millones de pesos. Supera los 3.500 a 4.000 millones de pesos fácilmente“, precisó. Aclaró que el número final varía según las licencias y la aplicación de los códigos específicos de cada agente.

Destacó que la ingeniería financiera diseñada por la provincia contempló modificaciones en la composición de los recibos de sueldo. “Hemos pasado conceptos no remunerativos a conceptos remunerativos, que era uno de los pedidos de la fuerza”, puntualizó sobre los cambios que impactarán en el haber básico.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 13 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Al ser consultado sobre la magnitud de este incremento —que oscila entre los $480.000 y $600.000—, trazó un paralelismo con las recomposiciones otorgadas a otros sectores del Estado durante los últimos años.

“En 2022, salud tuvo un incremento del 60% por el convenio colectivo. En noviembre de 2023, la administración central tuvo un salto también del 60% superior al resto. En 2024, ese saldo importante lo tuvo Educación, que quedó un 50% por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En 2025, la decisión fue que todos quedaran 12 o 13 puntos por encima de la inflación”, repasó.

Bajo este criterio, fundamentó la necesidad del auxilio económico volcado hacia el sector en esta etapa del año. “En 2026 las fuerzas necesitaban un refuerzo de verdad. Necesitaban equiparar la policía con su función importante, que cuenta con un régimen horario complejo de cumplimiento”, argumentó.

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por último, se refirió al desarrollo de la negociación salarial previa a la emisión de la normativa que fijó la suba por resolución.

“Antes de que hubiera medidas fuertes, nosotros ya habíamos convocado a la Mesa del Salario. Evidentemente se apuraron a meter la medida de fuerza porque ya estaban convocados; fue algo extraño. La verdad es que de movida, desde las primeras reuniones, el Gobierno ya había planteado y hablado de un esquema superador para el tema de las fuerzas. Eso es lo que termina saliendo en la resolución exactamente”, concluyó.