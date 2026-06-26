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La Cámara de Diputados de Santa Cruz llevará adelante este viernes 26 de junio una sesión extraordinaria en la que el Gobierno provincial presentará su informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2026.

La sesión fue convocada para las 11:00 en el recinto de la Legislatura provincial, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial N° 3718, normativa que dispone que el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Poder Legislativo sobre el estado de la administración pública.

La exposición estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, luego del pedido formal realizado mediante la Nota N° 29/JGM/2026. Durante la jornada, se brindará un balance de las principales acciones de gobierno, programas en ejecución y resultados alcanzados durante los primeros seis meses del año.

El informe incluirá datos vinculados al funcionamiento de la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados, además de las sociedades del Estado, con el objetivo de ofrecer un panorama integral sobre la marcha de la gestión provincial.

La convocatoria fue formalizada por la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno del cuerpo legislativo.

El documento lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, y será refrendado por el secretario general, Diego Martín Castro.

La presentación del informe de gestión constituye una instancia institucional clave de rendición de cuentas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y permitirá a los diputados conocer el estado de situación de las distintas áreas de la administración provincial.