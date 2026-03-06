Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes se llevó a cabo en Casa de Gobierno una reunión encabezada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, acompañado por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, junto al diputado Sebastián Aberastain, con representantes de las empresas operadoras y de los gremios petroleros. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en alternativas que permitan garantizar la estabilidad laboral, sostener la continuidad de la producción y promover mayores inversiones en la cuenca santacruceña.

La reunión se desarrolló luego del paro general petrolero que afectó a los yacimientos de Santa Cruz, a partir de reclamos vinculados a despidos, reducción de contratos y la caída de la actividad. Tras esa medida, los gremios del sector mantuvieron un encuentro en el que elaboraron un documento conjunto en defensa de los puestos de trabajo y de la continuidad de la actividad hidrocarburífera en la provincia.

Este espacio de diálogo se da en el marco de la conciliación obligatoria que permitió normalizar las actividades en los yacimientos, y resulta clave para encauzar el conflicto y definir los próximos pasos del sector hidrocarburífero en Santa Cruz. Tras el encuentro, Luxen señaló que uno de los principales resultados del encuentro fue el compromiso asumido por las operadoras, que trabajan en la zona norte de Santa Cruz, de no avanzar con despidos de trabajadores. “Las operadoras petroleras vinieron a sacar petróleo, no gente“, afirmó el jefe de Gabinete, al remarcar la necesidad de sostener el empleo y reactivar la actividad en los yacimientos.

En ese sentido, consideró que el contexto internacional del mercado energético presenta condiciones favorables, para impulsar la producción. “Tenemos un escenario muy favorable respecto al precio del petróleo, que cerró en 94 dólares, y creo que es una oportunidad que tenemos todos”, expresó. En ese marco, ratificó que el Gobierno Provincial avanzará con las instancias de negociación salarial y concluyó sobre esta conciliación que busca encauzar el conflicto, mientras se definen los próximos pasos para fortalecer el sector hidrocarburífero en Santa Cruz.