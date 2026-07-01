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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, insistió en la importancia de avanzar con el proyecto de Financiamiento para Inversiones Estratégicas que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Según explicó, la iniciativa permitiría generar recursos, impulsar obras de infraestructura y otorgar mayor previsibilidad a las cuentas provinciales.

Lo hizo luego que el gobernador Claudio Vidal obtuvo el compromiso del gobierno de Javier Milei de recibir una asistencia cercana a los 20 mil millones de pesos para hacer frente a una parte dle pago de salarios. El ministro santacruceño detalló que estos fondos —contemplados como adelanto de coparticipación para atender descalces momentáneos de liquidez— ingresarán en los próximos días.

“La aprobación de ese proyecto nos daría previsibilidad de octubre en adelante y permitiría aliviar la presión que hoy tienen las finanzas provinciales”, sostuvo el funcionario. En ese mismo sentido, admitió que el Gobierno también analiza otras alternativas de financiamiento en caso de que la iniciativa no prospere en la Legislatura.

Provincia informó que la necesidad de esta ley se enmarca en un escenario financiero provincial condicionado por las fuertes erogaciones realizadas durante junio, entre ellas el pago del medio aguinaldo, salarios y haberes previsionales, sumado a que la recuperación de recursos proyectada para junio y julio aún no se ha materializado.

Respecto a la asistencia de Nación, sellada en la reunión que el gobernador tuvo con el ministro de Economía Luis Caputo, Verbes aclaró el alcance de la medida: “Son adelantos que tenemos que devolver en el corto plazo. Es una herramienta financiera que utilizamos cuando necesitamos asistencia para atender descalces momentáneos de liquidez”.

El gobernador Claudio Vidal con el ministro de Economía, Luis Caputo. FOTO: GOBIERNO

Esta misma realidad financiera es la que condiciona la discusión salarial con los distintos sectores de la administración pública. Respecto del ofrecimiento de incremento del 17,8%, el ministro ratificó que constituye el máximo esfuerzo que la provincia puede afrontar en el actual contexto económico.

“Los recursos todavía no han logrado recuperarse. Lo que hoy podemos hacer como máximo esfuerzo es acordar este porcentaje, que tenemos previsión de poder pagar”, afirmó el titular de la cartera económica, recordando que las paritarias contemplan una nueva instancia de discusión en octubre.