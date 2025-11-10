Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 11 de noviembre –desde las 17:00- está prevista la reunión de “negociación colectiva” entre el gobierno provincial, representado por las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), y los gremios de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica (AMET), para discutir sobre temas laborales y salariales.

Para el sector docente es fundamental, según vienen anticipando, que desde el CPE se concrete una oferta de recomposición salarial urgente, además de seguir discutiendo sobre la cuestión laboral, particularmente, mantener la cantidad de cargos para el próximo ciclo lectivo del 2026.

César Alegre (secretario general), Miguel Del Plá (paritario), y Adriana Astolfo (secretaria Adjunta), tras la última conferencia de prensa de ADOSAC.

Previo a la nueva negociación salarial, el Consejo Provincial de Educación y representantes de los gremios docentes de Santa Cruz se reunieron en paralelo. En esa instancia, el CPE reafirmó su apertura al diálogo, pero sostuvo que estas instancias deben darse con los alumnos en las aulas para avanzar en futuras negociaciones paritarias y fortalecer la educación en la provincia.

“Estas instancias deben darse con los alumnos en las aulas para avanzar en futuras negociaciones paritarias”. CPE.

Un dato no menor es que, en el caso de ADOSAC, sindicato que viene realizando sucesivas medidas de fuerza desde el reinicio de las clases tras el receso invernal, decidió en esta oportunidad comenzar la semana sin paros ya que realizarán el congreso provincial el próximo viernes 14 del corriente.

En la reunión de la semana pasada se abordaron temas centrales relacionados con la organización y funcionamiento de los concursos de docentes. También se trataron aspectos vinculados a fecha de paritarias. Además, se discutieron cuestiones generales sobre marcos regulatorios con el objetivo de reforzar el diálogo y la cooperación entre los gremios y el Consejo.

La citación a negociación colectiva por parte del ministerio de Trabajo.

En este marco, los gremios también plantearon la posibilidad de modificar las Comisiones de Concurso por subcomisiones Laborales, una propuesta que, de concretarse, según el CPE, implicaría una demora en la realización de los concursos de titularización, afectando el cronograma previsto.

“Respecto al planteo de que necesitamos una recomposición salarial, la continuidad de la cláusula gatillo que está reclamando el gremio, nos dijeron que nos van a brindar una respuesta política en la paritaria”, indicó el viernes pasado el secretario general de ADOSAC provincial, César Alegre, a Radio LU12 AM680.

“Necesitamos una recomposición salarial y la continuidad de la cláusula gatillo”. César Alegre.

En ese contexto, añadió: “En esta mesa de negociación (la del jueves) fuimos con todos los datos, es decir, dejamos en claro que hay muchos puestos de trabajo, cargos y horas cátedras que se pueden perder, y el día martes nos estarían dando las definiciones más precisas que tienen que ver con el sostenimiento de los puestos de trabajo y esperamos también desde toda la docencia, una mayor recomposición salarial y la cláusula gatillo”.

Así llegan las partes a un encuentro que marcará cómo finalizará el último mes del año en un ciclo lectivo que ya cuenta con 53 días de paro.