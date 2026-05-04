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En medio del conflicto docente en Santa Cruz, el secretario general de la Asociación Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basiglio, denunció la aplicación de fuertes descuentos salariales en los haberes de los trabajadores, que en algunos casos oscilan entre los 400 y 500 mil pesos.

“Estamos aún recibiendo información porque si bien ya están los recibos de sueldo, la gente recién a partir de este lunes está corroborando con más exactitud la situación del cobro de este mes”, explicó. “Seguramente seguiremos recibiendo situaciones de este tipo de reclamos, obviamente que repudiamos cualquier situación que tenga que ver con descuento por protestar, por luchar”, expresó el dirigente.

En ese contexto, Basiglio cuestionó la falta de instancias de negociación con el Gobierno provincial y aseguró que el diálogo se encuentra interrumpido. “Está claro que el diálogo por parte del Ejecutivo está cerrado. De parte de AMET, nosotros hemos ido a semanas sin medidas de paro porque el Ejecutivo dijo que si los gremios están de paro, no nos van a recibir”.

Basiglio insistió en la necesidad de avanzar en una discusión paritaria. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, remarcó que desde el gremio realizaron gestos para destrabar el conflicto, aunque sin resultados positivos. “Nosotros varias veces hemos demostrado un gesto de ir a hacia el diálogo sin medidas fuerza y nos encontramos que igualmente nos levantaron la subcomisión”.

En esa línea, el referente sindical manifestó su preocupación por la falta de respuestas oficiales. “La verdad que ya no se entiende bien cuál es la dinámica que propone el Ejecutivo, porque nosotros hemos practicado todo lo que están pidiendo y, así todo, la verdad que no tenemos respuesta”. Luego, agregó: “Nos preocupa porque después obviamente van a querer culpar a los sindicatos, como que lo único que quieren es hacer paro y la verdad que estamos en el mes de mayo y no tenemos una propuesta salarial”.

“Creo que la responsabilidad no es de los gremios, no es de los trabajadores, la responsabilidad de no ser convocado no es nuestra”, agregó.

Los docentes de las escuelas técnicas se encuentran en medidas de fuerza.

Respecto de los descuentos aplicados, Basiglio sostuvo: “Es una estrategia que se plantea para debilitar una medida de fuerza, yo creo que no era la forma; nosotros desde AMET siempre apostamos al diálogo, al diálogo real, sincero y con respuestas”.

Por último, insistió en la necesidad de avanzar en una discusión paritaria. “Hay algunas cuestiones que se deben trabajar a largo plazo, pero de manera inmediata solicitamos a partir del mes de febrero una discusión salarial, teniendo en cuenta la realidad de la provincia; debemos ser convocados y recibir una propuesta de aumento salarial para llevar a nuestras asambleas y discutir con los compañeros”.

“Nosotros desde AMET apostamos al diálogo, pero vemos que desde el Ejecutivo se está intentando llegar a julio para tener un aguinaldo desvalorizado, un aguinaldo que no refleje ninguna mejora salarial y por eso que estamos de medida fuerza”, concluyó.