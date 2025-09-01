Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) bloqueó este lunes las puertas del Consejo Provincial de Educación (CPE) en Río Gallegos. La medida se enmarca en el paro por 48 horas que comenzó este lunes y continuará hasta mañana martes, en rechazo a los descuentos salariales aplicados a los docentes que participaron de las últimas medidas de fuerza y para exigir la inmediata apertura de paritarias.

Fuera del edificio central del CPE, los trabajadores realizaron una jornada de protesta acompañada por carteles y consignas que apuntan contra la política salarial del Ejecutivo provincial. “No vamos a aceptar que se castigue a quienes luchan por sus derechos”, remarcaron dirigentes del gremio en declaraciones a la prensa.

El sindicato reclama dos puntos centrales: la devolución inmediata de los descuentos aplicados sobre haberes que ya se encuentran por debajo de la canasta básica; y la urgente convocatoria a paritarias salariales y laborales.

Desde el gremio insisten en que la falta de diálogo por parte del Gobierno provincial profundiza la crisis. “Estaba en manos del Ejecutivo evitar este conflicto. En lugar de abrir paritarias, optaron por castigar con descuentos”, sostuvieron desde ADOSAC.

La huelga, ratificada el pasado fin de semana en un congreso extraordinario del gremio, paraliza la actividad escolar en toda la provincia hasta mañana martes. Según ADOSAC, las medidas continuarán si no hay respuestas concretas en la mesa de negociación.