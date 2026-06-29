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El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) ingresó en la etapa final de los trabajos técnicos para adjudicar un nuevo plan habitacional en la capital provincial. Las tareas actuales se concentran en habilitar los servicios básicos necesarios para dar curso administrativo al cierre del proyecto. “Lo que nos está faltando es la red de gas de una de las manzanas de las viviendas“, detalló Marcelo de la Torre, presidente del IDUV, en declaraciones a Radio LU12 AM680.

Las contingencias climáticas recientes alteraron el cronograma inicial de la obra asfáltica y de servicios. Para mitigar el anegamiento, personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) operó con maquinaria pesada en el predio afectado. “Este fin de semana estuvo el camión de Servicios Públicos que tiene en Puerto Santa Cruz retirando todo el agua. Ahora vamos a trabajar en rellenar la calle y que quede sin agua, sobre todo para que Distrigas pueda hacer la red de gas”, explicó.

La conducción del IDUV descartó realizar la adjudicación de forma anticipada para evitar dilaciones entre la designación de los beneficiarios y la ocupación efectiva de los inmuebles. “Una vez que tengamos la red de gas terminada, ahí ya vamos a realizar el sorteo, así podemos hacer la entrega de las viviendas. Estimamos entre 10 y 15 días más“, precisó de la Torre.

Marcelo De la Torre, presidente del IDUV, habló sobre los planes de vivienda.

Padrón

El padrón definitivo para este plan de 56 unidades ya se encuentra cerrado y no admitirá nuevas incorporaciones. Con el objetivo de corregir distorsiones detectadas en las calificaciones acumuladas durante administraciones previas, el instituto unificó el criterio de corte técnico. “Nosotros tomamos esa opción, el sorteo hacerlo entre los usuarios que tienen 48 a 50 porque durante distintas gestiones algunas familias se le ha otorgado dos puntos cuando le correspondía uno“, argumentó de la Torre, añadiendo que esta situación generaba una diferencia a favor de quienes alcanzaban el techo del puntaje de forma irregular. Por este motivo, el organismo decidió bajar la exigencia a 48 puntos para equiparar las condiciones de ingreso. La selección se desarrollará mediante lotería pública con transmisión directa por el canal oficial, asegurando que las familias no adjudicadas mantendrán sus posiciones para la operatoria proyectada de 120 nuevas viviendas.

La distribución del cupo habitacional responde de forma directa a la planificación del Ejecutivo provincial. El gobernador dispuso un adelanto de 30 viviendas que serán entregadas por el Ministerio de Seguridad, las cuales se restarán del anuncio general de mayo de 2025 que contemplaba cupos específicos para seguridad, salud y educación. Las 26 soluciones habitacionales restantes se sortearán de forma exclusiva entre el padrón general del organismo. En cuanto a las tipologías arquitectónicas, de la Torre detalló que el complejo incluye unidades de dos y tres dormitorios ejecutadas con material tradicional de ladrillo y cerramiento cerámico, equipadas con ventanas de aluminio. Las casas estándar poseen 50 metros cuadrados, mientras que las unidades adaptadas para personas con movilidad reducida cuentan con pasillos y puertas de mayores dimensiones, sumando aproximadamente 9 metros cuadrados adicionales.

De forma paralela a las obras en la ciudad capital, el plan de infraestructura del IDUV mantiene frentes activos en el interior de Santa Cruz. Actualmente, la entidad ejecuta la construcción de viviendas en las localidades de Tres Lagos, Lago Posadas, Gobernador Gregores, Los Antiguos y El Chaltén. Asimismo, la inversión en infraestructura social y deportiva incluye la edificación de polideportivos en Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, Gobernador Gregores, Perito Moreno y Pico Truncado. El cronograma institucional sumará un nuevo hito este viernes, cuando se concrete formalmente la recepción de ofertas para el polideportivo de Caleta Olivia.