El anuncio de cierre de FATE, la histórica marca de neumáticos de Argentina, tuvo repercusión en todo el país. La empresa despidió a sus casi mil empleados y dejó de producir, situación ante la cual el Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria para que las partes acerquen posturas y negocien una solución al conflicto.

En el sur de la Patagonia, “Tony” Mendonca, empresario que comercializa FATE en Chubut y Santa Cruz, habló con ADN Sur sobre el cierre de la fábrica y la realidad del mercado.

En primer término marcó que si bien FATE “mejoró muchísimo sus estándares de calidad, hoy la realidad es que los costos argentinos no permiten una competitividad con los productos que vienen de China y con calidades que también son muy buenas y aceptadas por el mercado”.

No obstante, sostuvo que el cierre “no deja de sorprendernos y ser una noticia que es triste. Muchos trabajadores y gente que va a dejar de pertenecer a la empresa y una industria nacional, que ojala se reconvierta de una forma u otra”.

En particular, consultado sobre la realidad del sector en el sur, dijo que si bien las ventas “han disminuido, hemos suplantado varias con planes de financiación” y agregó: “Siempre lo miramos de un lado positivo. Hemos ampliado la zona de distribución. Nosotros trabajamos en Chubut y en Santa Cruz. Distribuimos neumáticos en minería y hemos ampliado nuestro proyecto hacia otras provincias hace tiempo. Hay que trabajar más, bajar costos y brindar mejores precios a los clientes, que también necesitan mejorar sus costos.