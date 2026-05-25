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El jefe de la Policía de la Provincia, Diego Agüero, señaló en una entrevista a Canal 9 que Santa Cruz y la Patagonia pueden “ser víctima de un ataque terrorista”.

“La Patagonia -más allá de la distancia que nos encontramos de las grandes ciudades- también podemos llegar a ser víctimas de algún ataque terrorista”, “hay puntos claves, como por ejemplo el agua, los glaciares, el interconectado, las represas. Hay muchos puntos que pueden llegar a ser vulnerables a este tipo de acciones”, advirtió.

Las declaraciones fueron pronunciadas en la televisión pública de Santa Cruz al promocionar el primer Foro Patagónico de Seguridad Pública que organiza la Policía de la Provincia en Río Gallegos y reunirá a autoridades y especialistas para debatir distintos temas vinculados a seguridad, prevención y coordinación operativa en la región.

En esta línea, adelantó que en ese encuentro -del cual participarán ministros de Seguridad de las provincias del sur del país- se desarrollará una charla a cargo de la Policía Federal Argentina.

Las declaraciones del jefe de Policía no representa, sin embargo, ninguna alarma para la comunidad ni las autoridades. Porque además de que no está denunciando ningún posible ataque, ni dice poseer información relevante acerca de actividades que podrían resultar peligrosas, se trata de la promoción de actividades de formación sobre objetivos posibles. “Si un jefe de Policía sabe algo, lo denuncia”, consideraron desde la Justicia a La Opinión Austral, más allá de que en estos casos suelen trabajar antes los organismos de Inteligencia.

En la Justicia compararon la situación con las actividades o ejercicios que trabajan sobre “objetivos posibles”, similares al Ejercicio Kekén que hizo el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea entre abril y mayo en la Patagonia, cuyo objetivo principal fue simular la defensa, respuesta y contraataque ante un hipotético ataque a la infraestructura energética y pozos petroleros de la región sur.