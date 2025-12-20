Durante la actividad, el gobernador Claudio Vidal se refirió al carácter innovador del programa, que se ejecuta de forma articulada con Camicruz, organizaciones sindicales y proveedores del sector minero. En ese sentido, resaltó la decisión política de fortalecer la capacitación de trabajadores santacruceños con una mirada puesta en la inserción laboral.

El mandatario señaló que el compromiso es compartido y remarcó que no alcanza con generar oportunidades desde el Estado si no existe, al mismo tiempo, una respuesta responsable de quienes acceden a ellas. A propósito, afirmó que resulta clave demostrar que en Santa Cruz “se quiere trabajar y producir”, para que quienes invierten vuelvan a confiar en la provincia.

A partir de su experiencia personal vinculada al trabajo desde temprana edad, Vidal subrayó que nada se construye sin esfuerzo y que cada posibilidad debe ser valorada. Al respecto, indicó que, cuando el empleo se presenta como una opción concreta, “el trabajo se honra, se cumple y se valora”, en alusión a la responsabilidad que implica acceder a un puesto laboral.

El gobernador dirigió un mensaje especial a los jóvenes que recibieron su certificación, a quienes instó a asumir con seriedad el camino iniciado. Al referirse al alcance de este tipo de políticas públicas, expresó que “crear estos espacios, sentarse a acordar y sostener proyectos como este implica esfuerzo, sacrificio y decisiones difíciles”, y añadió que se trata de recursos que se destinan “donde antes no estaban, con una sola condición: compromiso”.

Claudio Vidal destacó el compromiso y el trabajo en el cierre del Ciclo de Formación Minera.

Cabe destacar que el acto realizado este sábado en Cañadón Seco correspondió a la entrega de certificaciones a jóvenes de la Zona Norte de la provincia. El cierre del ciclo formativo continuará este lunes en Río Gallegos, donde se concretará la entrega de certificados a las localidades restantes, completando el proceso de formación.

En total, más de 400 jóvenes de toda la provincia culminaron el Ciclo de Formación para el Trabajo en el ámbito de la minería, una iniciativa orientada a fortalecer la capacitación, la empleabilidad y la inserción laboral de trabajadores santacruceños en el sector. Para finalizar, Vidal sostuvo que el desarrollo de Santa Cruz “no se construye solo con discursos, sino a partir del trabajo, la responsabilidad y la decisión colectiva de salir adelante”.

En esta oportunidad, recibieron su certificado jóvenes de Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia y Puerto Deseado. Este lunes lo harán en Río Gallegos participantes de San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y de la ciudad capital.