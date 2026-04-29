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El diputado nacional Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) dejó un contundente mensaje de apoyo al jefe de gabinete, Manuel Adorni, a través de un video subido a las redes sociales.

Lo hizo minutos antes de que el funcionario nacional comenzara con el informe de gestión, el primero que realiza desde que es jefe de gabinete, en un contexto marcado por los cuestionamientos por las investigaciones en curso en su contra, vinculadas con temas patrimoniales.

“A punto de comenzar la sesión donde el jefe de gabinete Manuel Adorni va a dar un informe de gestión, frente a los diputados de la nación, quiero mandar un fuerte abrazo a todo el equipo de Caleta Olivia, y a cada uno de los que viene trabajando dentro de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz”, expresó Jairo Guzmán.

Jairo Guzmán compartió una foto de todos los legisladores de La Libertad Avanza junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Más adelante, fue más específico y dejó un mensaje particularmente para los santacruceños: “Estamos siendo atacados constantemente por la casta que no quiere y se resiste al cambio que se viene para la provincia, a seguir dándole para adelante. Fuerte abrazo”.

En ese contexto, al publicar el video, Guzmán también escribió: “Todo mi apoyo a los que venimos dando la batalla cultural en toda la provincia de Santa Cruz”. Y cerró con un “ladran Sancho….Si Dios con nosotros quien contra nosotros”.

Luego, Jairo compartió una foto de todos los legisladores de La Libertad Avanza junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Comprometidos con nuestro país, ya estamos listos para escuchar el informe de Manuel Adorni”, subrayaron los diputados de LLA.

“Siempre es una alegría recibir a nuestro Presidente Javier Milei y a Karina Milei liderando este proceso”. Y subrayaron: “Argentina sigue avanzando junto al congreso más reformista; vamos a ser potencia aunque los mismos de siempre sigan poniendo palos en la rueda”.