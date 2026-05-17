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La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, destacó en una entrevista con La Opinión Austral el impacto que tendrá la puesta en marcha del Mercado Concentrador Patagónico impulsado a través de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU.

Llevó tranquilidad al sector comercial local y precisó que esta “nueva alternativa no viene a competir con el comercio local, sino que viene a sumarse al circuito comercial tradicional”. Según detalló, la iniciativa brindará la posibilidad de “adquirir productos a precios mucho más accesibles de lunes a viernes para el sector comercial, mientras que los sábados se habilitará la compra minorista orientada al vecino común, permitiendo el acceso directo a productos de verdulería”.

Respecto a la posibilidad de extender este mercado concentrador y distribuidor al resto de las localidades de la provincia, la ministra señaló que “es un proyecto viable pero que demandará una planificación a largo plazo”. Explicó que esta expansión “seguramente no se va a dar ahora en esta primera etapa debido a la necesidad de contar con todo un sistema de logística implementado”.

sugirió que cada una de las localidades podría empezar a trabajar en este sentido o bien ofrecerse el servicio desde la estructura central de la empresa estatal en Río Gallegos.

La titular de la cartera de Gobierno ponderó de manera muy positiva la calidad de la mercadería tras recorrer las instalaciones y observar las frutas y verduras disponibles.

Asimismo, hizo especial hincapié en el carácter inclusivo de la propuesta al asegurar de forma tajante que aquí no se está excluyendo a nadie. Elmiger garantizó que todos los productores locales van a tener un espacio de venta de sus productos dentro del predio, calificando a la iniciativa como una forma buena e innovadora de empezar a bajar un poco los precios de estos productos que son tan necesarios y que históricamente registran bajos niveles de consumo en la región de la Patagonia.

Finalmente, analizó las ventajas comerciales que este mercado concentrador significará para el desarrollo de la economía regional. Explicó que si bien existen algunos productores en la provincia que ya cuentan con un sistema productivo y de envasado un poco más elaborado que se comercializa en las góndolas locales, el mercado distribuidor representa una gran vidriera. Elmiger concluó que esta iniciativa se transforma en una oportunidad clave para que los productos bien orgánicos producidos en Santa Cruz puedan tener una visibilización mucho más grande y logren expandirse a lo largo de toda la provincia.