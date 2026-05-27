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La presencia del ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, en la Cámara de Diputados se postergó para el próximo viernes a las 9.00 horas. La modificación de la fecha responde a un pedido formal realizado por el Poder Ejecutivo provincial, al cual accedió el cuerpo legislativo de manera unánime.

El funcionario provincial se presentará con el objetivo de fundamentar la necesidad de acceder a un financiamiento de hasta 600 millones de dólares. De acuerdo con la planificación oficial, estos recursos económicos estarán destinados exclusivamente a la ejecución de obras consideradas estratégicas por la administración gubernamental.

Según pudo saber La Opinión Austral, Verbes se haría presente en las reuniones de comisión junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. Asimismo, las fuentes oficiales no descartan que la comitiva sea acompañada en paralelo por otros funcionarios técnicos pertenecientes a la cartera económica de la provincia.

La tapa de La Opinión Austral del 14 de mayo.

Diferencias sustanciales con proyectos anteriores

Días atrás, Verbes sostuvo que el proyecto tiene diferencias sustanciales respecto a otras experiencias previas registradas en la provincia. “La ley en sí es un pedido de autorización para moneda extranjera y legislación extranjera, que ya fue votada en el 2016 una ley de similares características; lo que pasa es que en ese momento era para gastos corrientes”, señaló el ministro.

Explicó que el objetivo central de la normativa actual apunta a la infraestructura y al desarrollo productivo general. El funcionario indicó que el crédito es “para gastos de infraestructura y sobre todo obras estratégicas que realmente puedan hacer que Santa Cruz sea una provincia de producción, tendiente a una industrialización que pueda generar rápidamente puestos de trabajo, que se puedan recuperar los recursos”.

La tapa de La Opinión Austral del 23 de mayo pasado.

Asimismo, el titular de Economía remarcó la necesidad de sostener políticas públicas a largo plazo. “Creo que hay que tener una mirada clara de que esto son políticas de Estado, no es una cuestión electoral, no son obras pensadas para 10 o 12 meses; algunas sí, otras son más grandes, pero es con una mirada de largo plazo, y es para no condenar a la pobreza a una provincia que siempre termina dependiendo de cuestiones muy coyunturales”, afirmó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, también salió a respaldar la iniciativa oficial y aseguró públicamente que el financiamiento tendrá un destino específico y controlado por los organismos correspondientes. “Cada dólar que ingrese por este crédito tendrá una obra específica como destino”, sostuvo el funcionario, y precisó que el Ejecutivo cuenta con un plan de obras detallado que será incorporado formalmente como un anexo al proyecto de ley.