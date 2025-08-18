Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El municipio de Río Gallegos organizó un ciclo de charlas de formación política denominado “Desde el Sur”.

El primer encuentro será este jueves 21 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro del Obispado (Errazuriz 53), con la presencia del abogado argentino y analista financiero Carlos Maslatón; la entrada es libre y gratuita.

La invitación de la municipalidad para la charla.

La actividad se presenta bajo la modalidad de ciclo de debates políticos, el cual tiene como finalidad –según indicaron- generar un espacio de discusión en torno a los procesos de transformación de nuestra sociedad que derivaron en la actual coyuntura de crisis.

Carlos Gustavo Maslatón es un abogado argentino.​ Se desempeñó como concejal de la Ciudad de Buenos Aires entre 1987 y 1991 con la UCeDé. En 1983 fundó la Unión para la Apertura Universitaria (UPAU).

En los últimos años se ha convertido en un panelista de programas políticos y es regularmente invitado a discutir temas económicos.