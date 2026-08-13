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La discusión por los fondos de coparticipación de Río Gallegos sumó este jueves un nuevo capítulo con una movilización de trabajadores municipales, encabezada por el intendente Pablo Grasso, funcionarios de su gabinete y representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), representado por su secretario general, Pedro Mansilla.

La jornada comenzó -tal como estaba previsto- con una concentración a las 9:00 en el Colegio República de Guatemala y continuó con una marcha por distintos puntos del centro de la capital santacruceña. La actividad contó con la cobertura de La Opinión Austral.

La movilización fue multitudinaria. Había comenzado en la costanera, cerca del colegio República de Guatemala. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Durante el recorrido se concretaron tres presentaciones ante distintos poderes del Estado provincial, con objetivos específicos. Cabe destacar que también estuvieron presentes en la movilización los intendentes Aldo Aravena (28 de Noviembre), y Darío Menna (Río Turbio).

La primera fue entregada ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Allí, el Municipio solicitó una definición sobre la cuestión de fondo del conflicto y el alcance de las facultades provinciales para avanzar sobre recursos municipales, en relación con la normativa previsional.

Luego, en Casa de Gobierno, el Municipio presentó un pedido dirigido al gobernador Claudio Vidal para que se abstenga de efectuar descuentos sobre los fondos de coparticipación que recibe Río Gallegos. La documentación fue entregada por, entre otros, por el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla.

Momento en el que Pedro Mansilla entrega el petitorio en Casa de Gobierno, acompañado de los municipales. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Finalmente, la columna llegó hasta la Cámara de Diputados, lugar en el que se desarrollaba una sesión ordinaria, donde se presentó un proyecto relacionado con la modificación de la Ley de Coparticipación, trasladando parte de la discusión al ámbito legislativo.

La movilización se produjo en medio de cruces entre el Ejecutivo municipal y el Gobierno provincial respecto de la situación financiera de los municipios y las obligaciones vinculadas al sistema previsional. A la misma hora que se desarrollaba la movilización, la ministra Belén Elmiger, acompañada del secretario de Hacienda Ernesto Coloe y la secretaria de Medios Irene Stur, daban otra visión de este cruce entre la provincia y la comuna capitalina.

Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica del municipio entrega la nota en el Tribunal Superior de Justicia. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Desde la Provincia sostuvieron que hasta el momento no se concretaron retenciones sobre la coparticipación y cuestionaron la administración de los recursos municipales. El Municipio, en tanto, plantea la necesidad de preservar los fondos coparticipables y garantizar su autonomía mientras se resuelve la controversia.

De esta manera, la jornada dejó formalizados los tres reclamos: una definición ante la Justicia, un pedido al Ejecutivo provincial y una propuesta ante la Legislatura, mientras continúa abierto el conflicto entre Río Gallegos y el Gobierno de Santa Cruz por la distribución y utilización de los recursos.