El diputado provincial Fernando Españón presentó su renuncia a la banca. Así lo confirmaron desde el bloque oficialista Por Santa Cruz, además de precisar que la misma será tratada en una próxima Sesión Extraordinaria de la Legislatura.

La decisión fue comunicada oficialmente por los integrantes del bloque, quienes señalaron que la medida se adoptó luego de mantener una reunión con el legislador. En el texto difundido, indicaron que se acordó avanzar con la dimisión y darle curso legislativo, en línea con lo que definieron como un compromiso con “la transparencia, el respeto y la igualdad ante la ley”.

Desde el oficialismo remarcaron que el alejamiento de Españón se inscribe dentro de una definición política orientada a fortalecer la institucionalidad. “Como bloque legislativo creemos firmemente en la democracia, la división de poderes y la institucionalidad”, expresaron, al tiempo que aclararon que el diputado “se mantuvo siempre ajustado a derecho mientras sus causas transcurren”.

El comunicado del bloque oficialista Por Santa Cruz.

El comunicado subraya que la aceptación de la renuncia busca enviar una señal hacia la ciudadanía en un contexto donde la demanda social apunta a mayores niveles de responsabilidad pública. Según manifestaron los legisladores, la determinación constituye “una muestra más de nuestro compromiso con la ciudadanía y la búsqueda de una justicia transparente, equitativa e independiente”.

“Escuchamos las demandas y por eso luchamos, no sólo para mejorar el servicio de justicia sino también para que cada habitante de nuestra provincia vuelva a creer en las instituciones y sus representantes”, afirmaron, marcando un posicionamiento que intenta colocar la decisión dentro de una lógica de responsabilidad política antes que judicial.

El mensaje concluye con una definición de tono político más amplio, al señalar que “la política debe estar al servicio de los santacruceños” y que lo resuelto representa “un paso firme en la construcción de una nueva etapa para nuestra provincia”.

La renuncia de Españón deberá ahora cumplir el procedimiento parlamentario correspondiente. Será la Cámara de Diputados la que, en sesión, trate formalmente su aceptación y defina los pasos administrativos e institucionales que se derivan de la vacancia.