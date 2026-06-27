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La elección para renovar la Vocalía en representación de los docentes de las Escuelas Públicas en el seno del Consejo Provincial de Educación (CPE) dejó un claro mensaje de las urnas para todo el sistema público de educación en la Provincia de Santa Cruz.

Resultados

Con el escrutinio provisorio, Javier Fernández, candidato de la Lista Lila, se impuso sobre la Lista 7 Multicolor, sector que responde a la actual conducción de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC).

De acuerdo con los resultados difundidos -a los que accedió La Opinión Austral– por la Junta Electoral Provincial, la Lista Lila obtuvo 3.657 votos, mientras que la Lista 7 Multicolor alcanzó 3.593, una diferencia de 64 votos. Por su parte, la Lista 4 “Igualdad Jurídica Docente – OCRE 10” consiguió un total de 1.027 sufragios.

Derrota

El resultado representa un revés para el oficialismo del gremio docente, que respaldaba a la Lista 7 Multicolor y buscaba retener la representación de los docentes de las escuelas públicas en el Consejo Provincial de Educación. En cambio, la Lista Lila, encabezada por el exsecretario general de ADOSAC Javier Fernández, logró recuperar ese espacio de representación.

La vocalía docente es un cargo electivo que representa a los trabajadores de la educación dentro del Consejo Provincial de Educación y participa en el tratamiento de cuestiones laborales, administrativas y de política educativa, por lo que el resultado tiene relevancia institucional para el sistema educativo santacruceño.