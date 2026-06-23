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El bloque oficialista de “Por Santa Cruz” en la Cámara de Diputados decidió mantener en estudio el Proyecto de Ley N° 257/2026 de Crédito Público, que contempla la autorización de un endeudamiento provincial de hasta USD 600 millones destinado a inversión en obra pública y desarrollo productivo.

El oficialismo podría haber pedido en la comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto para su tratamiento. Allí tiene mayoría y hasta podría haberlo despacho para ser tratado en la sesión ordinaria de este jueves, si es que así lo hubieran requerido. Sin embargo, fue la diputada oficialista Adriana Nieto, presidenta de la comisión, fue quien tomó la palabra y señaló que se iba a mantener en estudio.

El proyecto “queda en comisión”, indicó la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz).

Cabe recordar que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Provincial viene de sufrir un fuerte revés en la sesión extraordinaria realizada poco más de una semana atrás, cuando “Por Santa Cruz” no pudo reunir los dos tercios necesarios para aprobarlo, mayoría mínima que necesita para sancionar una iniciativa que contiene un pedido de préstamo en moneda extranjera.

El Gobierno de Santa Cruz impulsa en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca autorizar al Poder Ejecutivo a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras de infraestructura, fortalecer áreas estratégicas de la economía provincial y mejorar el perfil financiero del Estado.

La iniciativa, enviada por la administración provincial y actualmente bajo análisis legislativo, plantea la posibilidad de obtener recursos mediante distintas herramientas financieras, entre ellas la emisión de títulos públicos o la toma de créditos con organismos nacionales e internacionales. El plazo previsto para la devolución de esos fondos podría extenderse hasta 15 años, según las condiciones que finalmente se acuerden.

Cabe destacar que en el marco de la comisión de Asuntos Constitucionales la oposición se quejó porque no se tratan sus proyectos y siguen en comisiones.