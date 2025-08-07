Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los distintos sectores políticos se encuentran presentando ante la justicia los frentes electorales con los que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Dentro de exactamente 10 días deberán presentar las listas de candidatos.

La Opinión Austral pudo saber que el oficialismo provincial ya habría definido a sus integrantes y serían tres los partidos políticos: SER Santa Cruz, la Unión Cívica Radical y Encuentro Ciudadano. Además, trascendió que llevará el nombre “Por Santa Cruz” como en el 2023.

