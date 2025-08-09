Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un debate con militantes de toda la Provincia el Partido Obrero eligió a sus candidatos para las elecciones de medio término de octubre de este año. Estos serán Gabriela Ance en primer lugar, como candidata a diputada Nacional y Nicolás Gutiérrez para la primera suplencia.

Según indicaron, la plataforma electoral del Frente de Izquierda Unidad sostendrá una plataforma de lucha, “en continuidad con la militancia que identifica a los candidatos”. Informaron que Ance y Gutiérrez, empleada estatal y docente, respectivamente, han tenido una “significativa intervención en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores de la administración central y la docencia”, denunciando “la pasividad y hasta la complicidad del gobernador (Claudio) Vidal con el gobierno de (Javier) Milei”.

Gabriela Ance, dirigente del Partido Obrero.

Consultados por sus próximos roles Gabriela Ance expresó que “esperamos posicionar una alternativa de lucha para la clase trabajadora en estos momentos de agudos ataques sobre el salario principalmente, pero también del desmantelamiento de sectores vitales para las condiciones de vida la población en general como en salud, educación e infraestructura general. Estas candidaturas y una eventual representación en el Congreso Nacional es un punto de apoyo para organizar las luchas presentes contra el ajuste de Milei”.

Nicolás Gutiérrez, dirigente del PO de zona norte.

Por su parte Nicolás Gutiérrez declaró que “queremos desnudar la continuidad del gobierno de Claudio Vidal con el kirchnerismo. Con ataques centrados en la docencia, pautas salariales insuficientes, el gobierno de SER aplica las mismas políticas de Alicia Kirchner. También su colaboracionismo con el gobierno nacional que ha propiciado una crisis graves de empleo en Santa Cruz, con el levantamiento de las operaciones de YPF, la suspensión de la actividad pesquera, en las obras de las represas sobre el río Santa Cruz y la reprivatización de YCRT. También con la política precarizadora de las cooperativas en el Estado que pagan salarios menos que miserables”.

La presentación de la lista completa de Diputados Nacionales para les elecciones de octubre del Frente de Izquierda Unidad, se dará a conocer en los próximos días en una conferencia de prensa. Cabe destacar que, además del PO, el frente está integrado por el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), y Izquierda por una Opción Socialista, quienes completarán los otros lugares en la lista.