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Este sábado se desarrolló en la ciudad de Caleta Olivia el Congreso Provincial del Partido Justicialista, que definió la fecha de las elecciones internas y las sanciones a los afiliados que venían siendo debatidas de congresos anteriores.

En el primer aspecto, se puso como fecha de comicios locales y provincial para el 16 de agosto, mientras que se decidió expulsar al actual diputado nacional José Luis Garrido y a la senadora nacional Natalia Gadano.

Al respecto, María Esther Labado, vicepresidenta del PJ en Caleta Olivia manifestó a La Opinión Austral que el congreso se desarrolló con total normalidad. “Feliz por la convocatoria y con que podamos resolver cuestiones internas que hacen a nuestro partido justicialista”, dijo.

José Luis Garrido, diputado nacional de “Por Santa Cruz”, fue echado del PJ.

Al respecto, puntualizó que las elecciones internas fueron fijadas para el 16 de agosto. Así que estará en la responsabilidad de los compañeros de trabajar para conformar las nuevas comisiones, tanto a nivel local como a nivel provincial.

También habló de la importancia de la participación ya que “no hay ningún movimiento ni partido que se lleve a cabo sin la participación de sus afiliados” y destacó la presencia de afiliados en el congreso de este sábado en la ciudad de El Gorosito.

Natalia Gadano, senadora nacional de Por Santa Cruz, echada del PJ. (FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En cuanto a las resoluciones, tras el término del cónclave, la propia vicepresidenta del PJ informó que “se efectivizaron las sanciones disciplinarias con la expulsión de (José Luis) Garrido y (Natalia) Gadano” y sostuvo que se sacarán las resoluciones pertinentes del resto de las sanciones disciplinarias.

También indicó que se eligieron compañeros congresales que en conjunto, con quienes integran Unión por la Patria, van a resolver quienes van a ser los representantes, dijo sobre la conformación del Tribunal de Cuentas y de Disciplina.

Sobre las expulsiones, dijo que aquellos que fueron expulsados tienen todo el derecho de reclamar. A continuación, Labado expresó que hay otros dirigentes que han sido suspendidos por dos años.