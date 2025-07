El PJ definió a los congresales que van a elegir a los candidatos a diputados nacionales La concejal de Perito Moreno, Pamela Pessoa, y el exintendente de Gobernador Gregores, Héctor Vidal, serán los que representarán al PJ en el Plenario del frente electoral que el mes que viene definirá a los candidatos para las legislativas de octubre. "Necesitamos un candidato a diputado nacional fuerte, que nos represente, que pelee por nuestra Santa Cruz”, sostuvo Pessoa a La Opinión Austral.

Como había anticipado La Opinión Austral este sábado a partir de las 13:00, en la sede de la mutual de la Caja de Servicios Sociales, el Partido Justicialista de Santa Cruz se reunió para comenzar a avanzar en la estrategia electoral, a pocos días que se cumpla el plazo para los acuerdos electorales.

La convocatoria fue para elegir a dos representantes que estarán en el Plenario del frente electoral que el mes que viene definiría a los candidatos para las legislativas de octubre. Esa responsabilidad recayó en la concejal de Perito Moreno, Pamela Pessoa, y en el exintendente de Gobernador Gregores, Héctor Vidal.

La concejal de Perito Moreno, Pamela Pessoa, le brindó una entrevista a La Opinión Austral donde indicó que el PJ llevará a los mejores candidatos.

Entrevistada por La Opinión Austral, Pessoa reconoció estar muy contenta por la distinción de sus pares. “La verdad que no me lo esperaba la moción de los compañeros” y añadió: “Soy alguien que milita en el peronismo desde los 18 años, amo a mi partido y la verdad que esto es un honor y estoy totalmente agradecida con los congresales que me dieron su confianza para que los represente de la mejor manera en este contexto que la verdad es muy difícil”.

Con ese mismo tono, afirmó que “necesitamos un candidato a diputado nacional fuerte, que nos represente, que pelee por nuestros derechos, por nuestra Santa Cruz”, sostuvo la edil perítense que, además, aclaró que se trató de un congreso partidario pero abierto al público, “lo que me parece democrático y de esta manera el peronismo está demostrando que estamos abiertos, que vamos a llevar a nuestro mejor candidato y vamos a ser muy responsables y amplios en nuestra mirada y vamos a defender siempre la justicia social”.

Pablo Grasso fue el cebador de mates en el encuentro con Javier Belloni y el concejal Jonathan Sandoval, antes del congreso del PJ de este sábado.

Respecto de la otra elección, la de Héctor Vidal, la edil reconoció que “fue una sorpresa para nosotros estar representada la zona centro y la zona norte de Santa Cruz” y consideró que “en este congreso quedó plasmado que Río Gallegos es amplio, nos eligieron, había otra moción por otro compañero de Caleta Olivia” por lo que “las personas mocionadas éramos del interior” lo que refleja “la apertura que está teniendo este congreso para que todas las voces y todas las localidades sean escuchadas”.

Sobre los tiempos electorales, Pessoa indicó que aún no está la fecha para reunirse con el frente electoral que componen junto al Partido de la Victoria, Kolina, Unidad Popular, entre otros, aunque destacó que será cercano en el tiempo ya que a finales de agosto hay que presentar la lista de candidatos. “En mi caso voy a pelear porque mi partido pueda ocupar un buen lugar en esta elección“, dijo. Cabe destacar que en el congreso estuvieron presentes dirigentes como Miriam Aguiar, Eloy Echazú, Matías Bezzi, Rubén Contreras, Néstor González, Federico Bodlovic y Lorena Ponce, entre otros.