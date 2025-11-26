Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la 15 sesión ordinaria del año se preveía que el oficialismo aprobara el proyecto de ley N° 561, que propone modificaciones a la Ley N° 1600 Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, con la restauración del cargo de Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia, como el principal cambio. Sin embargo, a pedido de la diputada oficialista Adriana Nieto (Por Santa Cruz), el proyecto regresó de manera sorpresiva a la Comisión de Legislación General “para una revisión técnico-jurídica”.

La diputada Adriana Nieto informó sobre la modificación del proyecto de ley.

Este miércoles 26, en la misma comisión, el oficialismo le dio despacho favorable por mayoría con una importante modificación: mantienen el cargo de Procurador pero solo como jefe de fiscales, no de los defensores. Fue la propia Nieto quien tomó la palabra para dar a conocer cuál era la revisión técnica. “Conforme van a observar en el proyecto, lo que se hizo fue dividir y dejar establecido que el Procurador General será jefe de los Fiscales, quedando la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia como jefe del ministerio público de la Defensa”, y añadió: “El Procurador General queda como jefe de los ministerios público fiscales”.

El proyecto del oficialismo fue puesto a consideración en la comisión de Legislación General y fue despachado por mayoría.

A partir de este cambio sustancial, en el proyecto de ley se modificaron aquellos artículos que preveían que el Procurador iba a estar a cargo de ambas atribuciones. Aunque el presidente del bloque de la oposición, Eloy Echazú (Unión por la Patria) pidió que se traten algunas notas ingresadas oponiéndose a este proyecto, entre ellas la del propio Ministerio Público Fiscal, el proyecto fue puesto a consideración y el despacho fue aprobado por mayoría.

Al momento de la votación en la comisión de Legislación General, el presidente Mario Piero Boffi (Por Santa Cruz) prestó conformidad a la necesidad de la modificación en la división del cargo, “razón por la cual vamos a solicitar el despacho de dicho proyecto para que ingrese en la sesión y podamos dar fin a una restitución necesaria, puntualmente sobre la Procuración General de la Provincia”, dijo.

Mario Piero Boffi, presidente de la comisión de Legislación General. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

De esta forma, toma estado parlamentario en la sesión ordinaria de este jueves 27, con la posibilidad de ser tratado en el mes de diciembre. En caso que el oficialismo pretenda sancionarlo este jueves, deberá contar con una mayoría especial de dos tercios. Cabe destacar que Eduardo Sosa ya se ha pronunciado a favor de aceptar nuevamente el cargo que ostentaba hasta 1995. “Mi voluntad y mi objetivo es ver si puedo ser útil como procurador general de Santa Cruz”, manifestó semanas atrás. Claro, ahora tendrá que ser como jefe de los fiscales pero no de los defensores.