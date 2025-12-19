Your browser doesn’t support HTML5 audio
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, saludó a Río Gallegos y toda su comunidad con un posteo en redes sociales en el marco del 140 aniversario de la capital provincial.
“FELICES 140 AÑOS RÍO GALLEGOS“, escribió el mandatario en sus redes, agregando que “en este día tan especial quiero enviar un abrazo enorme a quienes, con su trabajo y compromiso, hacen grande todos los días a nuestra ciudad capital”.
“Río Gallegos tiene una identidad fuerte y una comunidad que empuja, que no afloja y que siempre mira hacia adelante“, destacó Vidal.
Acto aniversario
En representación del Gobierno Provincial en el acto realizado por el Municipio de Río Gallegos, estuvo presente el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, junto al intendente, Pablo Grasso.
El funcionario provincial participó del Te Deum, desarrollado por la mañana en la catedral, y posteriormente en la ceremonia oficial por los 140 años de la capital provincial.
También acompañaron todos los concejales de Por Santa Cruz: Victoria Ojeda, Giulliana Ailen Tobares y Ayrton Ever Ruay
