El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, saludó a Río Gallegos y toda su comunidad con un posteo en redes sociales en el marco del 140 aniversario de la capital provincial.

“FELICES 140 AÑOS RÍO GALLEGOS“, escribió el mandatario en sus redes, agregando que “en este día tan especial quiero enviar un abrazo enorme a quienes, con su trabajo y compromiso, hacen grande todos los días a nuestra ciudad capital”.