Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el área de Pediatría del Hospital SAMIC de la localidad de El Calafate se informó que retomaron las medidas de retención de tareas ante la falta de respuestas a sus reiterados reclamos, denunciando que la situación “continúa siendo crítica” y que pone en riesgo la atención de los niños y adolescentes de la comunidad.

A través de un comunicado, los profesionales indicaron: “Informamos que la situación del servicio de Pediatría del Hospital SAMIC continúa siendo crítica. Por tal razón la oferta de consultorios continuará siendo reducida, con el riesgo de no contar con una cobertura completa de las guardias”.

“La oferta de consultorios continuará siendo reducida”. Pediatras del SAMIC.

En ese sentido, comunicaron que por tal razón decidieron “retomar las medidas de retención de tareas para el día 25/8, con cobertura mínima de guardia, a modo de manifestación del reclamo”. Sobre este punto, subrayaron: “La crisis que atraviesa la profesión ha sido puesta de manifiesto en los últimos meses, pero es una historia de larga data, profundizada y acentuada a nivel local, provincial y nacional”.

A pesar de haber mantenido reuniones con los Directivos y el Consejo de Administración, “seguimos encontrándonos sin posibilidad de completar la atención de las áreas que nuestro Servicio comprende” y destacaron que esta situación “incrementa el cansancio y malestar del equipo, que a pesar de las adversidades, continúa buscando alternativas y esquemas posibles para lograr atender las necesidades de los niños/as y adolescentes de la comunidad; que cursa en este momento, su segundo pico epidemiológico de enfermedades respiratorias, y que nos encuentra obligados a enfrentar la contingencia”.

“Esta situación incrementa el cansancio y malestar del equipo”. Pediatras del SAMIC.

Entre otras cosas, afirmaron: “Queremos manifestar nuestra profunda preocupación con la situación, que para esta fecha, ya la sentimos casi irreversible. Muy a nuestro pesar, una vez más, nos vemos obligados a cancelar consultorios y actividades prioritarias de atención primaria para disponer de recurso (horas medicas) para la cobertura de guardia; y que aun así no logramos garantizar en su totalidad”.

Aclararon que “esta cobertura se mantiene gracias a la voluntad y esfuerzo de los profesionales del servicio, que trabajan fuera de horario y en turnos extras para dar respuesta a una problemática que debiese ser entendida y atendida por las autoridades pertinentes”. Y, finalmente, mencionaron con gratitud, que ha sido sancionada la “Ley de Emergencia Pediátrica”. “Es nuestro deseo que la misma pueda dar una pronta y efectiva respuesta no solo a los profesionales que tenemos esta valiosa profesión, sino también para garantizar el acceso a la salud de nuestra comunidad y de la región”, manifestaron.