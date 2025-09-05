Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz rechazó el amparo presentado por la Asociación de Abogados de Río Gallegos y otros profesionales del foro contra la designación de Fernando Basanta como vocal del propio Tribunal. La decisión, difundida el 3 de septiembre de 2025, sostiene la “improponibilidad formal” de la acción judicial.

La acción de amparo había sido iniciada en septiembre de 2022 y planteaba la posible inconstitucionalidad de la designación de Basanta, señalando cuestiones vinculadas al juez natural, la idoneidad y la prohibición de arbitrariedad, según lo previsto por la Constitución Nacional.

Los cinco jueces del TSJ de Santa Cruz: Reneé Fernández, María De Los Ángeles Mercau, Daniel Mariani, Paula Ludueña y Fernando Basanta.

En su comunicado, la Asociación de Abogados expresó su preocupación por la demora de tres años en el tratamiento del amparo y destacó que la resolución evita pronunciarse sobre el fondo del planteo.

Además, señalaron que la decisión se produce en un contexto de designación de nuevos integrantes del TSJ, lo que genera un escenario sensible desde el punto de vista institucional.

La Asociación indicó que continuará con las acciones judiciales disponibles para obtener un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la designación.