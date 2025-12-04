Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un gesto institucional cargado de simbolismo y proyección, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz recibió este jueves a las autoridades recientemente electas del Colegio Público de la Abogacía, en lo que constituye un paso clave hacia la consolidación del organismo profesional más novedoso de la provincia. La reunión, realizada en la sede del Poder Judicial, marca el inicio de una etapa de trabajo conjunto entre la Justicia provincial y la conducción que asumirá formalmente el próximo 16 de diciembre.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del Tribunal Superior, Reneé Fernández, acompañada por el secretario de Superintendencia y Jurisprudencia, Matías Neil, y la secretaria del Tribunal Electoral Permanente, María Florencia González. Del otro lado, la flamante presidenta del Colegio Público de la Abogacía, Diana Huerga Cuervo, concurrió junto al tesorero electo, Pablo Kairuz, y la vocal titular N° 2, Sandra Marzzan. La reunión sirvió para delinear los ejes de trabajo institucional una vez que la nueva conducción entre en funciones.

La consolidación del Colegio Público de la Abogacía representa un hecho sin antecedentes en la historia jurídica santacruceña. Su primera elección general se desarrolló el pasado 3 de noviembre y convocó a un padrón de 1.311 abogados y abogadas, además de 1.360 empleados y empleadas judiciales de toda la provincia.

La presidenta del TSJ, Reneé Fernández, acompañada por el secretario de Superintendencia y Jurisprudencia, Matías Neil, y la secretaria del Tribunal Electoral Permanente, María Florencia González, junto a Diana Huerga Cuervo, el tesorero, Pablo Kairuz y la vocal titular N°2, Sandra Marzzan. FOTO: TSJ

El proceso electoral, supervisado por la Justicia provincial, fue considerado un paso esencial para fortalecer la transparencia, la representatividad profesional y la institucionalidad del fuero.

En esos comicios históricos se impuso la lista “Compromiso”, encabezada por Huerga Cuervo, que derrotó a la lista “Pronto Despacho”, liderada por Matías Solano, en una contienda que consolidó la participación de la comunidad jurídica en un marco de absoluta normalidad. No se trató únicamente de una elección de autoridades: el proceso incluyó la designación de diez integrantes del directorio, tres miembros titulares y tres suplentes para el Tribunal de Disciplina, además de un titular y un suplente para el cargo de Síndico.

Durante la reunión celebrada este jueves, las partes acordaron avanzar en una agenda común destinada a fortalecer la actividad profesional, promover la capacitación continua y garantizar mejores canales de comunicación entre el Poder Judicial y los profesionales del derecho. Según se informó, la presidenta del Tribunal Superior destacó la importancia de institucionalizar espacios de trabajo permanente que permitan mejorar la eficiencia del sistema de justicia y el acceso a derechos en toda la provincia.

La conformación de este organismo profesional abre una etapa inédita para el ejercicio de la abogacía en Santa Cruz. Hasta ahora, muchas de las funciones que asumirán las nuevas autoridades no existían o estaban dispersas entre entidades sin reconocimiento formal pleno. El Colegio Público llega para ordenar, regular, capacitar y representar a quienes ejercen la profesión en una provincia extensa, compleja y con realidades muy distintas entre las zonas urbanas, turísticas y rurales.