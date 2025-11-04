Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, se reunió este martes al mediodía con el CEO de Minas Port, Marcelo Marra, y el interventor de YCRT, Pablo Pavel Gordillo, en el muelle fiscal de Punta Loyola, para firmar la adenda del próximo buque que llegará a Río Gallegos desde Brasil a fines de noviembre para la compra de más de 30.000 toneladas de carbón santacruceño.

El vicegobernador Fabián Leguizamón en su recorrida por el muelle fiscal de Punta Loyola, junto a empresarios brasileros y ejecutivos de YCRT.

De esta forma, el vicegobernador Fabián Leguizamón continúa acompañando con hechos concretos las políticas y gestiones del Gobierno Provincial impulsadas por el gobernador Claudio Vidal.

Por último, Leguizamón remarcó: “Es sumamente importante continuar con estas gestiones a fin de seguir atrayendo inversiones y capitales que permitan reactivar y fortalecer la exportación de nuestros recursos y esto se traduzca en más producción y desarrollo para Santa Cruz”