El candidato a diputado nacional por Por Santa Cruz, Daniel Álvarez, emitió su voto este domingo en la mesa 695 del colegio COSEBA, de Río Gallegos, y celebró la jornada electoral como “una oportunidad para fortalecer la democracia y elegir a quienes nos van a representar”.

“Estoy orgulloso de ser santacruceño y de poder elegir a quienes nos van a representar”, expresó Álvarez tras sufragar. Contó además que asistió al colegio acompañado por su madre y que, luego de emitir su voto, se dirigió al comando electoral de su espacio.

Daniel Álvarez, actual jefe de Gabinete de Santa Cruz y candidato de Por Santa Cruz. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El postulante valoró el nuevo sistema de votación implementado en la provincia: “Se está comprobando que es pragmático y más accesible. Ya no tenemos que convivir con la maldita Ley de Lemas. Ahora contamos con un sistema claro y transparente”.

Álvarez destacó también el clima de entusiasmo que percibe en la jornada: “Desde ayer estamos recibiendo mensajes de apoyo y aliento. Hay mucha alegría y expectativa. Queremos transmitir que vivan la jornada con tranquilidad y con el orgullo de poder elegir a nuestros representantes”.

Finalmente, el candidato dejó un mensaje a los ciudadanos que aún no fueron a votar: “A quienes están desencantados, les digo que vengan a votar. El día es hoy”; y cerró: “Mañana, a las seis de la mañana, a todos los trabajadores les suena el despertador. Lo más importante es que nuestra gente tiene que seguir trabajando, y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo”.

Las elecciones legislativas 2025 se desarrollan con normalidad en toda Santa Cruz, donde más de 272 mil ciudadanos están habilitados para votar y renovar tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.