Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde las primeras horas del día, los centros de votación se llenaron de ciudadanos que se acercaron a emitir su voto “cumpliendo con estos deberes cívicos”. La jornada transcurrió en un clima de tranquilidad y compromiso democrático, con una amplia concurrencia en distintas escuelas de la ciudad.

En dialogo con La Opinión Austral en el acceso de la escuela N°47 de Río Gallegos dijo: “Estoy contento, feliz, participando acá, yendo a emitir mi voto”, expresó, reflejando el ánimo general que se respiraba entre quienes se acercaban a las urnas.

La boleta única: rapidez y orden en los comicios

La implementación de la boleta única fue uno de los aspectos más comentados durante la elección. Según fiscales y votantes, el sistema resultó “muy ágil” y permitió un proceso más ordenado y transparente.

“Siempre, cada vez que hay una elección, hay muchas expectativas. Pero siempre para bien, porque gracias a la democracia, la voz la tiene el pueblo, la gente, mediante el voto”, señaló un fiscal general del colegio Guatemala. “He visto mucha rapidez en ir a votar; la gente se preparó, sabía cómo hacerlo y fue todo muy ordenado”.

El diputado Echazú sufragando en estas elecciones legislativas 2025. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En relación con las observaciones sobre los padrones de fiscales con insignias partidarias, el fiscal destacó que “la justicia dictaminó rápido, así que se pudo subsanar. En el colegio donde estoy fiscalizando no hubo mayores inconvenientes”.

Llamado a participar: “Este voto es muy importante”

El compromiso cívico también se tradujo en un mensaje para quienes aún dudaban en acercarse a votar. “Que vengan a votar, porque es muy importante. Este voto es necesario porque la voz nacional se define en el Congreso. Que participe quien quiera, pero que vengan y que voten”, insistió el fiscal.

La participación ciudadana fue destacada como el pilar fundamental de la democracia, recordando que cada elección es una oportunidad para fortalecer las instituciones y expresar la voluntad popular.

Expectativas y resultados

Con la jornada desarrollándose con normalidad, los fiscales se preparan para el cierre de mesas y el recuento. “Estaré como siempre en la unidad básica, junto con mis compañeros y compañeras, esperando los resultados”, afirmó el referente consultado.

El entusiasmo, el respeto por las normas y la esperanza en el futuro político del país marcaron una elección en la que, una vez más, el pueblo fue protagonista.