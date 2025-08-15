Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la sede del Partido Justicialista de Río Gallegos, ubicada en calle Fagnano, se desarrolla desde la tarde de este viernes un congreso de los partidos que integran el frente Fuerza Santacruceña, con el objetivo de definir quiénes serán sus candidatos a diputados nacionales en representación de Santa Cruz.

El encuentro que reúne al Partido Justicialista, Kolina y el Partido de la Victoria, comenzó alrededor de las 15 horas, pero no se logró avanzar hacia la votación final y se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana, sábado 16 de agosto. Según pudo saber La Opinión Austral en exclusiva, la postergación responde a la ausencia de una congresal que viaja desde el interior de la provincia y que, por un inconveniente, no pudo arribar a Río Gallegos para sesionar.

El plazo para la presentación oficial de candidaturas para las elecciones legislativas de octubre vence este domingo 17 de agosto a las 23:59.

Con el reloj corriendo y las negociaciones internas abiertas, se espera que en la jornada de mañana Fuerza Santacruceña cierre filas y anuncie quiénes encabezarán su propuesta electoral para disputar las bancas santacruceñas en la Cámara de Diputados de la Nación.