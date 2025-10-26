La candidata a legisladora por el FIT, Gabriela Ance, calificó este domingo como “una elección importante” y subrayó que el proceso electoral no termina con la votación, sino que continuará a partir de mañana.

“Debemos ver cómo reaccionan los mercados y el pueblo”, señaló en referencia a las repercusiones políticas y sociales de los resultados.

Ance criticó las reformas implementadas por el gobierno de Javier Milei al asegurar que “al único que perjudican es al trabajador y a las familias, tanto en el país como en nuestra provincia en particular”.

La candidata enfatizó la continuidad de la lucha de su espacio político: “Vamos a dar pelea como siempre lo hemos hecho. Este voto será un mensaje muy fuerte y todos debemos ser parte de lo que viene”.