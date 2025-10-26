Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, votó en la mesa 603 de la Escuela N° 1 de la capital provincial, con un acompañamiento de su equipo, militancia y vecinos que lo esperaban en la puerta. Como dato color, y previo a sufragar, le regaló chocolates a las autoridades de mesa, para variar las tradicionales facturas.

En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, se mostró “esperanzado “ y “con muchas ganas de poder tener una representación mucho más equitativa en el Congreso”, con el objetivo de “defender las posibilidades de crecimiento de la Argentina y no volver a los ‘90, así que muy contento”. Destacó el nuevo sistema de votación, por la “facilidad y rapidez”.

Respecto a la nueva conformación del Congreso de la Nación, señaló: “Espero que pueda llegar a tener la representación que necesitamos, la verdad que hoy necesitamos gente de laburo, gente que realmente sepa lo que va a hacer, tenemos que tener vecinos y vecinas de esta ciudad, de la provincia, que sepan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, así que expectante”.

Pablo Grasso. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El intendente indicó que, tras votar, partiría a Caleta Olivia junto a los candidatos Juan Carlos Molina y Moira Lanesan para aguardar los resultados en la zona norte. “Con una expectativa muy grande, con algo que realmente todos necesitamos poder tener, representantes que defiendan toda la provincia”.

“Nosotros siempre llevamos una campaña relacionada a defender los intereses de Santa Cruz. Después, lo mediático, lo especulativo, las apreciaciones o los puntos de vista de muchos periodistas que tengan la posibilidad de poder defender sus ideas, que lo hagan. Yo defiendo los intereses de todos, incluidos, de los periodistas que no piensan como nosotros, que eso es lo que hay que hacer”, apuntó luego.

Por último, Grasso expresó que “acá hay una cuestión colectiva, un trabajo colectivo que hay que hacer y hay que defender los intereses de todos”.