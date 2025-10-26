Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei sufragó este domingo en la Universidad Tecnológica Nacional del barrio porteño de Almagro. Con la cobertura exclusiva de las corresponsales de La Opinión Austral, Laura Morales y Camila Ferrer Pose, en medio de un fuerte operativo de seguridad, llegó acompañado de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

En el camino, lo abordaron integrantes del equipo de comunicación presidencial, entre ellos, Santiago Oria y el influencer Iñaki Gutiérrez, quien maneja la cuenta de TikTok del Presidente.

Votó alrededor de las 11 de la mañana luego de que Seguridad montase un amplio operativo que cercó a la prensa con un vallado, lo que dificultó el acceso al Presidente.

Sin brindar declaraciones a la prensa, le dedicó unos minutos a saludar a vecinos que lo esperaba en el ingreso a la institución educativa, luego continuará la jornada de domingo en Olivos, previo a dirigirse al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la Avenida Córdoba, donde se espera que hable tras conocer los resultados.