El senador nacional de Por Santa Cruz, José María Carambia, emitió su voto este domingo en la localidad de Las Heras y destacó el funcionamiento del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que por primera vez se utiliza en la provincia.

“Es un sistema muy fácil, rápido y transparente. La BUP ayuda a los partidos más chicos, hace un sistema más justo y equitativo para todas las fuerzas políticas”, señaló Carambia luego de sufragar.

El dirigente resaltó además la buena organización de la jornada y la participación ciudadana: “Espero que haya una gran concurrencia, que venga la mayor cantidad de gente posible y que esté todo tranquilo. Es importante que todos ejerzan su derecho al voto”.

Consultado sobre sus expectativas, Carambia dijo que “vamos a ver los resultados al final del día. Lo importante es que el proceso se desarrolle con normalidad y que la gente pueda elegir libremente”.

El sistema de Boleta Única de Papel -implementado por primera vez en Santa Cruz- reemplaza al tradicional esquema de la Ley de Lemas y busca simplificar el proceso electoral, permitiendo que el votante seleccione en una única hoja a los candidatos de cada categoría, sin necesidad de manipular múltiples boletas partidarias.